Dövize yatırım yapanlar dikkat! ABD'li dev banka uyardı

Morgan Stanley'den yatırımını dövizden kullananlara endişeye sürükleyecek bir değerlendirme geldi.

Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) zayıf ekonomik koşullarla başa çıkma çabalarının euro fiyatları üzerinde baskı yaratacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley'nin değerlendirmesinde euronun gelecek aylarda dolar karşısında değer kaybetmesinin kuvvetli bir ihtimal olduğu belirtildi.

G-10 Döviz Stratejisi Başkanı David Adams, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, euronun 2024 sonuna kadar 1,02 dolara kadar gerileyebileceğini, bu da mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 7'lik bir düşüş anlamına geldiğini söyledi. Bu tahmin, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki üç toplantısında faiz indirimlerini sürdürmesine ve toplamda yarım puanlık bir indirimi gerçekleştirmesine dayanıyor.

Daha önce Fed'de de görev alan David Adams "Piyasanın Avrupa Merkez Bankası'nın şu anki beklentilerden daha hızlı ve derin faiz indirimlerine gidebileceği ihtimaline yeniden odaklanması için geniş bir alanı bulunuyor. Bu haftaki toplantı, piyasanın bu olasılığı değerlendirmeye başlaması için bir dönüm noktası olabilir." diye konuştu.

Analist David Adams diğer yandan, Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin euro üzerindeki baskıyı artırdığına da vurgu yaptı. Fransız siyaseti üzerinde yoğunlaşan tartışmaların yanı sıra, Almanya'daki siyasi gelişmelerin de bölgenin uzun vadeli istikrarı açısından endişe verdiğini söyledi.

Adams, ekonomik büyümenin yavaşladığı şu dönemde artan siyasi riskler ve belirsizliklerin, yatırımcıların bölgeye sermaye yatırma iştahını düşürebileceğini savundu.

Para piyasalarında, Avrupa'da piyasalar bu yıl yaklaşık 60 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlanırken, ABD'de ise 110 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi bulunuyor.