Dövmecilerin 'müşteri kapma' tartışması kanlı bitti

Kaynak: DHA
Dövmecilerin 'müşteri kapma' tartışması kanlı bitti

Muğla’da Muammer Güngör isimli şahıs, 'müşteri kapma' sebebiyle tartıştığı, aynı caddede kendisi gibi dövmeci olan Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenledi Yaşanan olay sonrası 2 kişi yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'nde meydana gelen olayda, Muammer Güngör, isimli şahıs, 'müşteri kapma' tartışması yaptığı kendisi gibi aynı caddede dövme dükkanı işleten Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Doğan karnından, yanındaki Abdullah Dilgil ise sağ bacağından yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleden sonra Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi. Güngör, olaydan sonra polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekiplerindeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Güngör, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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