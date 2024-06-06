Dövmecilerin 'müşteri kapma' tartışması kanlı bitti

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'nde meydana gelen olayda, Muammer Güngör, isimli şahıs, 'müşteri kapma' tartışması yaptığı kendisi gibi aynı caddede dövme dükkanı işleten Emrah Doğan'ın iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Doğan karnından, yanındaki Abdullah Dilgil ise sağ bacağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleden sonra Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi. Güngör, olaydan sonra polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekiplerindeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Güngör, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.