Dövüş horozu sahibinin elinden kaçıp otogarı birbirine kattı! Yakalanma anı şoke etti

İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabah saatlerinde sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı birbirine kattı.

Olaya göre, memleketine gitmek için otogara gelen bir vatandaş, yanındaki horozlardan bir tanesini elinden kaçırdı. Kaçan horoz ortalığı birbirine katarken, çevredeki vatandaşlar kaçan horozları yakalamak için adeta seferber oldu.

Vatandaşlar, horozu uzun uğraşlar sonucu yakaladı. Renkli anlara sahne olan o anları çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Horozların, birbiriyle dövüştürülerek yakalandığı gözlemlendi.