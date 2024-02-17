Dövüş horozu sahibinin elinden kaçıp otogarı birbirine kattı! Yakalanma anı şoke etti

Kaynak: İHA
Dövüş horozu sahibinin elinden kaçıp otogarı birbirine kattı! Yakalanma anı şoke etti
Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda memleketine gidecek olan bir vatandaşın elinden kaçan horozun ortalığı birbirine kattığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabah saatlerinde sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı birbirine kattı.

Olaya göre, memleketine gitmek için otogara gelen bir vatandaş, yanındaki horozlardan bir tanesini elinden kaçırdı. Kaçan horoz ortalığı birbirine katarken, çevredeki vatandaşlar kaçan horozları yakalamak için adeta seferber oldu.

Vatandaşlar, horozu uzun uğraşlar sonucu yakaladı. Renkli anlara sahne olan o anları çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Horozların, birbiriyle dövüştürülerek yakalandığı gözlemlendi.

1-001.jpg2-001.jpg3.jpg4.jpg5-001.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Son Haberler
Sürücüler dikkat! O güzergahta görüş mesafesi 30 metreye düştü Gündem
Sürücüler dikkat! O güzergahta görüş mesafesi 30 metreye düştü
Yabanın 'Laik Türkiye' bölümü ortaya çıktı. 'Namazımızı da kılırız Atamıza da gideriz' Gündem
Yabanın 'Laik Türkiye' bölümü ortaya çıktı. 'Namazımızı da kılırız Atamıza da gideriz'
Sergen Yalçın kabusu yaşadı. 'İstifa' sesleri Antalya'da yankılandı. Eren Bozdaş yazdı Spor
Sergen Yalçın kabusu yaşadı. 'İstifa' sesleri Antalya'da yankılandı. Eren Bozdaş yazdı
İletişim Başkanlığı'ndan İliç uyarısı Gündem
İletişim Başkanlığı'ndan İliç uyarısı
Yardım TIR'larında büyük düşüş Dünya
Yardım TIR'larında büyük düşüş
Motosikletle kamyonetin arkasına tutunup yolculuk etmek istediler. Trafiği birbirine kattılar Gündem
Motosikletle kamyonetin arkasına tutunup yolculuk etmek istediler. Trafiği birbirine kattılar
İsrail'in Refah'a saldırı planı gelecek hafta Hükümet Kabinesi'ne sunulacak Dünya
İsrail'in Refah'a saldırı planı gelecek hafta Hükümet Kabinesi'ne sunulacak