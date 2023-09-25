Down sendromlu Dorukhan'ın ormanda cesedi bulundu! İki gündür kayıptı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu down sendromlu Durukan Hamamcı'nın (30) iki gün süren aramalar sonucunda ormanlık alanda cesedi bulundu.

KAYNAK: DHA
Down sendromlu Dorukhan'ın ormanda cesedi bulundu! İki gündür kayıptı

Karaburun ilçesinde oturan down sendromlu Durukan Hamamcı, iki gün önce evinden çıktı. Hamamcı'nın uzun süre eve gelmemesi üzerine endişelenen ailesi, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen jandarma, arama çalışması başlattı.

Hamamcı'nın bulunması için AFAD ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara destek verdi. Durukan Hamamcı'nın yaşadığı bölgede, dron ve iz sürme köpekleri ile termal kameralar da kullanıldı.

İki gün arama çalışmaları sonucunda, Hamamcı'nın cansız bedeni Karaağaç mevkisine giden yolun kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında, Hamamcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Durukan Hamamcı'nın ilk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp veya yara izi olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

iki-gundur-kayip-olan-down-sendromlu-dorukhanin-ormanda-cesedi-bulundu-yenicag.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu