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Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa’nın 28 Kasım’da DP ev sahipliğinde yapacağı buluşma öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 17:20
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
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Altı siyasi parti genel başkanının dokuzuncu toplantısı 28 Kasım’da DP ev sahipliğinde yapılacak. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bu kapsamda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde bugün ziyaret etti.

Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da bu kapsamda ziyaret etmişti.  

Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa'nın 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları 21 Ağustos’ta tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde, ikincisi ise 14 Kasım’da DEVA Partisi’nde yapılmıştı.

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