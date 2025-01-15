DP Genel Başkanı Uysal, Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti

Kaynak: ANKA
DP Genel Başkanı Uysal, Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti

Uysal, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti. Uysal, görüşmeye ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"10. Cumhurbaşkanımız, Afyonkarahisarlı Hemşehrimiz, Kıymetli Büyüğümüz Sayın Ahmet Necdet Sezer’i, Genel Başkan Yardımcımız, E. Bakan Sayın Gürcan Dağdaş ile ziyaret ettik. Memleketimiz, demokrasimiz ve Milletimizin meseleleri hakkında kıymetli fikir ve tecrübelerinden istifade etmek, vesilesiyle de baba ocağımız Afyonkarahisar hakkında sohbet etmek imkanı bulduk. Kendilerine kabulleri için teşekkür ediyor, sağlık dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum."

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