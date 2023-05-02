DP Genel Başkanı Uysal, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesine gelen Uysal, DP İlçe Başkanı Baki Bekar ve partililer tarafından karşılandı.

Partisinin ilçe teşkilat binasının ardından çarşı esnafını ziyaret eden Uysal, Millet İttifakı'nın Orhangazi Seçim İrtibat Bürosu önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Uysal, ezanların susmaması, Türk bayrağının dalgalanmaya devam etmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine işaret eden Uysal, "Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir dönemi başlatmak mecburiyetindeyiz. İktidar 2023 hedeflerini güncelledi. Şimdiki hedeflerinde küçük bir değişiklik yaparak 2071 diyorlar." ifadesini kullandı.

Uysal'a ziyaretlerinde CHP Orhangazi İlçe Başkanı Vural Çetin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yakup Yıldırım, DEVA Partisi İlçe Başkanı Ali Osman Dönmez, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Yılmaz İmenç ve İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Kaya da eşlik etti.

(AA)