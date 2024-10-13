DP World, İngiltere'deki yatırımlarına devam edecek

Liman ve lojistik firması DP World, geçen hafta şirketin protesto amacıyla projeyi durdurduğu yönündeki haberlerin ardından, İngiltere hükümeti Pazar günü yaptığı açıklamada, şirketin Londra Gateway limanına 1,3 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

İngiliz hükümeti için büyük bir yatırımcı konferansı öncesinde utanç verici bir gelişme yaşanırken, Sky News tarafından Cuma günü yapılan bir haberde DP World'ün iki bakanın, bağlı kuruluşu P&O Ferries'deki uygulamaları eleştirmesinin ardından planlanan yatırımı askıya aldığı iddia edilmişti.

DP World, Cuma günü haberler hakkında yorum yapmayı reddederken İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Dubai merkezli şirketle yapılan görüşmelerin ardından yatırımın devam edeceğini açıkladı.