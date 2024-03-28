Dr. Selahaddin Can, aracına çarpan motosikletlilere ilk müdahalede bulundu

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Dr. Selahaddin Can, aracına çarpan motosikletlilere ilk müdahalede bulundu
Kahramanmaraş’ta, İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can’ın otomobiline çarpan iki motosikletli yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde Dr. Selahaddin Can yaptı.

Mehmet Pamukçu - Kahramanmaraş / Yeniçağ

Seçim çalışmaları kapsamında Erkenez Mahallesini ziyaret için yola çıkan İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Dr. Selahaddin Can, talihsiz bir kaza yaşadı.

Seçmenle buluşmak için bölgeye ilerleyen Dr. Selahaddin Can’ın içinde bulunduğu otomobile aynı yönde ilerleyen 46 AIJ 192 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

whatsapp-image-2024-03-28-at-18-15-07-1.jpegKazada, motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralanırken, Selahaddin Can ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtuldu.

whatsapp-image-2024-03-28-at-18-15-07.jpegKazanın şokunu atlatıp yerde yatan yaralıların yardımına koşan Dr. Selahaddin Can, ihbar üzerine bölgeye giden ambulans olay yerine gelene dek yaralıların başından ayrılmayıp ilk müdahalede bulundu.

ekran-goruntusu-2024-03-28-182814.jpgAmbulansın gelmesiyle Dr. Selahaddin Can, yaralıların durumuyla ilgili sağlık görevlilerine bilgi verdi.

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