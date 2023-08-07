Dries Mertens: Bu son sezonum

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezonun kendisinin son sezonu olduğunu açıkladı.

Dries Mertens: Bu son sezonum

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana müsabakası öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Mertens'in açıklamaları şu şekilde;

-Sadece söylemek istediğim, biz buradayız ve odaklandık. Zor bir maç olacak. İyi bir takımları var. Nasıl oynadıklarını gördük. Zor bir oyun olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Her şey başlıyor. Mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bize kalmış bir şey artık.

-Bununla ilgili antrenmanlarımı dört yaşımdan beri yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada boşluk bırakıyorlardı. Oradan gol atabileceğimizi gördük. Üzerine çalıştık, ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Napoli ile oynadım, şimdi Galatasaray ile oynamak istiyorum. Stadımızda nasıl bir atmosfer olur hayal bile edemiyorum.

-36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli'de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum.

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