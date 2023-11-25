Mertens küçük Mertens'le birlikte üçlü çektirdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 devirirken Belçikalı yıldız Dries Mertens, maçın yıldız isimlerinden biriydi.

Attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle 3 skor katkısı veren Mertens, maçın oyuncusu seçildi.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Belçikalı yıldız, maç sonu taraftara üçlü çektirdi.

Üçlüyü, oğlu Ciro ile birlikte çektirdi.

''ICARDI'YE TOPU VERİYORUM VE ATIYOR''

Karşılaşma sonrası açıklamalar yapan Mertens, "Çok iyi bir maç çıkardık. Kazanmak istedik çünkü bir önceki maçta istediğimiz sonucu alamamıştık. Lige dair iyi bir sinyal verdiğimizi düşünüyorum. Icardi'ye topu veriyorum ve golü atıyor. Önemli bir maçta kazandık. Önümüzde önemli bir maç daha var. Böyle devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.