Drift atan alkollü sürücü jandarmaya saldırdı. 58 bin 616 lira ceza aldı

Kaynak: DHA
Drift atan alkollü sürücü jandarmaya saldırdı. 58 bin 616 lira ceza aldı
Antalya'da alkollü sürücü dönel kavşakta drift atarken jandarmayı fark edip kaçmaya çalıştı. Jandarmalar tarafından yakalanan sürücü Tunahan Ç. ekiplere saldırgan tavırlarda bulundu. 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine ise 2 yıl el koyuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Konaklı Mahallesi'nde Tunahan Ç., dönel kavşakta otomobille drift attı.

Caddede seyir halindeki jandarma ekibi, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü fark edince sürücünün peşine düştü. Ancak sürücü jandarma ekibinin 'dur' ihtarına uymadı.

YAKALANINCA JANDARMAYA SALDIRDI

Tunahan Ç., Jandarma ekiplerinin kısa süren takibinin ardından yakalandı. Jandarma ekiplerine saldırgan davranışlarda bulunan sürücü, yakalanmasını kaldıramayıp jandarmaya hakaret ve tehdit etti.

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ALKOLLÜ ÇIKTI. 58 BİN 616 LİRA CEZA KESİLDİ

Ekiplerin kontrolünde, Tunahan Ç.'nin 1.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Görevi başındaki memura mukavemet', 'Dur ikazına uymamak' ve 'Alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine ise 2 yıl el koyuldu.

Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi. İfadesi alınan Tunahan Ç., serbest kaldı.

DRİFT YAPTIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Tunahan Ç.'nin drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde sürücünün kavşaktan birkaç kez döndüğü ve drift attığı anlarda, jandarma ekiplerinin de caddede olduğu görüldü.

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