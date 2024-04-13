Drift atan sürücü jandarmaya saldırdı

Dün saat 18.00 sıralarında, Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tunahan Ç., isimli şahıs, dönel kavşakta 07 BHZ 048 plakalı otomobille drift attı.

Bu esnada caddede seyir halindeki jandarma ekibi, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Sürücünün otomobille kaçması üzerine jandarma ekibi 'dur' ihtarında bulundu.

1.21 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Tunahan Ç., kısa süren takip sonrası yakalandı. Jandarma ekiplerine saldırgan davranışlarda bulunan sürücü, hakaret ve tehditlerde bulundu. Ekiplerin kontrolünde, Tunahan Ç.'nin 1.21 promil alkollü olduğu tespit edildi.

58 BİN 616 LİRA CEZA KESİLDİ EHLİYETİNE 2 YIL EL KOYULDU

Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Görevi başındaki memura mukavemet', 'Dur ikazına uymamak' ve 'Alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine ise 2 yıl el koyuldu.

Otomobil ise 60 gün trafikten menedildi. İfadesi alınan Tunahan Ç., ekipler tarafından serbest bırakıldı. Tunahan Ç.'nin drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün kavşaktan birkaç kez döndüğü ve drift attığı anlarda, jandarma ekiplerinin de caddede olduğu yer aldı.