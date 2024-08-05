Drift atan sürücüye 47 bin liralık rekor ceza

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, dün saat 12.30 sularında siyah renkli bir aracın Çankaya ilçesi İncesu Caddesi’nde drift attığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, olayı gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri inceleyerek aracı belirledi. Araç sahibi G.G.,'ye tescilli aracı plakasız kullanmak, standart dışı süspansiyon sistemi kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak, drift atmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, sigortasız araç kullanmak maddelerinden toplam 47 bin 542 TL para cezası verdi. Ayrıca 2 ay sürücü belgesi iptali cezası uyguladı. Diğer yandan trafikten men kararı olan araç, çekici ile otoparka çekildi.