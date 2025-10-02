Drift atan sürücüye 53 bin TL ceza

Mersin'de gece yarısı otomobiliyle drift atan sürücüye 53 bin 774 TL para cezası kesildi. Sürücü M.G.'nin ehliyetine el konulurken, araç trafikten men edildi.

Olay, gece saat 00.50 sıralarında merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bir kişinin otomobiliyle kavşakta drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan otomobilin sürücüsünün M.G. olduğu belirlendi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. M.G.’ye, 'Drift atmaktan', 'APP plaka takmak', 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' ve 'Kabahatler Kanunu 36/1 Çevreyi Rahatsız Etmek' suçlarından toplam 53 bin 774 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edilirken, M.G.'nin sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

