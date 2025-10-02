Drift atan sürücüye 53 bin TL ceza

Olay, gece saat 00.50 sıralarında merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bir kişinin otomobiliyle kavşakta drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan otomobilin sürücüsünün M.G. olduğu belirlendi.

Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. M.G.’ye, 'Drift atmaktan', 'APP plaka takmak', 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' ve 'Kabahatler Kanunu 36/1 Çevreyi Rahatsız Etmek' suçlarından toplam 53 bin 774 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edilirken, M.G.'nin sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.