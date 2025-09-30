Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!

Kaynak: AA
Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi.

İlçede bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Drift yapan sürücüye 55 bin 659 TL cezaDrift yapan sürücüye 55 bin 659 TL ceza

Çalışmalar sonucu sürücü İ.S.Y. yakalandı. Yapılan ihlallerden dolayı ehliyetine el konulan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 91 bin 554 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza!Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza!

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Büyükçekmece’de drift atan sürücüye rekor ceza!Büyükçekmece’de drift atan sürücüye rekor ceza!

Drift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL cezaDrift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL ceza

Driftin cezası yine çok ağır oldu! Sürücüye 48 bin 559 TL cezaDriftin cezası yine çok ağır oldu! Sürücüye 48 bin 559 TL ceza

Drift atan kadın sürücüye 48 bin TL cezaDrift atan kadın sürücüye 48 bin TL ceza

Drift yapan ehliyetsiz sürücüye ağır ceza: 83 bin 746 liraDrift yapan ehliyetsiz sürücüye ağır ceza: 83 bin 746 lira

Son Haberler
Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı
Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı
Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum
Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum
Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!
Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!
Balıkçıların ağına takıldı! Türk sularında bilinmeyen tehlike
Balıkçıların ağına takıldı! Türk sularında bilinmeyen tehlike
11 milyon liralık operasyon: Kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi!
11 milyon liralık operasyon: Kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi!