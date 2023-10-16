Drift atan trafik canavarına dev ceza

Trafiğe açık yolda drift atan araca 20 bin lira ceza

KAYNAK: İHA
Drift atan trafik canavarına dev ceza

Gaziantep'te, trafiğe açık caddede drift atarak yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetim sonucunda, kentteki işlek bir caddede drift atarak yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü takip edilerek Karayolları Trafik Kanununa göre 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı.

Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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