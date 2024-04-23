Drift atarak trafiği tehlikeye atan şahıs kameralara yakalandı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye atan şahsa polis ekipleri tarafından seyreden sürücüye 32 bin lira ceza kesildi. Şahsın ehliyetine de 2 ay süreyle el konulurken, sürücünün drift attığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.