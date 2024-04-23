Drift atarak trafiği tehlikeye atan şahıs kameralara yakalandı

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ne bağlı Güzeldere Caddesi üzerinde drift atarak seyreden sürücüyü vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün U.A. isimli şahıs olduğunu belirledi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan sürücü gözaltına alındı. Sürücüye, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu.
Ayrıca sürücünün drift atarak seyrettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.