Drift atıp 46 bin lira ceza yedi, aracıyla hatıra fotoğrafı çektirdi

Olay, Latif Emekli Caddesi Kurtuluş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki İ.G., 1986 model 35 AN 6395 plakalı klasik aracıyla seyir halindeyken, yolda el frenini çekerek drift yapmaya başladı. Ancak, sürücü drift atarken, arkasında seyreden sivil polis aracını fark etmedi.

POLİS EKİPLERİ DURDURDU, 46 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Çok geçmeden polis ekiplerince durdurulan sürücü, alkol ve kimlik kontrolünden geçirildi. Herhangi bir olumsuzluk bulunmayan sürücüye drift yapmaktan 46 bin 392 lira ceza kesildi. Ayrıca, aracına trafikten men edilerek otoparka çekildi ve sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alındı.

ARACININ ÇEKİCİYE YÜKLENMESİ SONRASI FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra, sürücü çekicinin yanına giderek aracıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.