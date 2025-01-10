Drift için Erciyes'e çıktı, cipiyle kara saplandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte drift yapmak üzere Erciyes’e çıktığı öne sürülen F.E. yönetimindeki 38 NR 556 plakalı cip, kayak pistine saplandı.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA CİP ÇIKARILDI

Cipi kendi çabalarıyla çıkaramayan F.E. ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çekici sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu cip, bulunduğu yerden çıkarıldı.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI UYGULANDI

Olayın ardından sürücü F.E.’ye, kayakseverlerin kullanımına açık alanda araç kullanmak nedeniyle para cezası uygulandı.