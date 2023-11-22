Drift yapan alkollü sürücüden polise: İntihar ederim

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Atatürk Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Özgün Akça otomobiliyle kavşakta drift yaparken polise yakalandı.

Alkol kontrolünde 0.93 promil alkolü çıkan sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 lira ve alkollü araç kullanmaktan 4 bin 604 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Akça polislere, "Ben TIR şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim ağabey. Yemin ederim ben şimdi gider intihar ederim. Ehliyetim gitti, benim mesleğim bu kurban olayım. Bir daha alkol metreye üflet. Pazar günü Almanya’ya gideceğim yapmayın." dedi.

Polis ekipleri de "Bir kez üflettik. Alkollü değilim diyorsan hastaneye gidebilirsin" dedi. Ekipler, intihar edeceğini söyleyen sürücüyü güvenlik amacıyla gözaltına aldı.