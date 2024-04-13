Drift yapan sürücüye ceza

Kaynak: AA
Drift yapan sürücüye ceza
Antalya’da otomobiliyle drift yapan sürücüye 58 bin 616 lira para cezası verildi. Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle en kondu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 58 bin 616 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde 07 BHZ 048 plakalı otomobiliyle drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü T.Ç'yi durdurmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, takip sonunda yakalandı. Jandarma ekiplerince ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücüye 58 bin 616 lira cezası kesildi, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılacak adli tahkikat dolasıyla T.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan sürücünün aracıyla drift yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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