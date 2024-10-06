DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden ‘siyanür' iddialarına yalanlama

DSİ 17. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van ili Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi:

'Acil analiz yapılmalı' konulu gazete ve sosyal medya haberleri ile ilgili; aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 10.09.2024 tarihinde Van Erciş Morgedik Barajı dipsavağında meydana gelen arıza nedeniyle suyun renginde, kokusunda değişimler gözlemlenmiştir.

Konunun önemine binaen baraj rezervuarından, tünel çıkışından ve 10 kilometre mansapta yer alan regülatörden su numuneleri alınmış, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal testlerine tabi tutulmuştur. Laboratuvar sonuçlarına göre suyun rengi ve kokusuna etki eden ağır metal mangan değeri arıtma çıkışında ise 30 mg/l olarak ölçülmüştür. (İçme suyu standardına göre manganın üst limit değeri 50 mg/l'dir.)

VASKİ tarafından işletilen içme suyu arıtma tesisi çıkış sularında günümüz itibari ile herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır” denildi.