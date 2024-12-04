DSÖ harekete geçti! Gizemli salgın 143 kişiyi öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan gizemli hastalık, kısa sürede 143 can aldı. Özellikle kadınları ve çocukları tehdit eden hastalık için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin güneybatısında ortaya çıkan gizemli hastalık, Kasım ayı boyunca 143 kişinin ölümüne yol açtı. Yerel yetkililer, hastalığın grip benzeri semptomlar gösterdiğini ve yüksek ateş ile baş ağrısının en yaygın belirtiler arasında olduğunu açıkladı.

GÖREVLİLER ÖRNEK TOPLAMAK İÇİN SAHADA

Hastalığın bulaştığı kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı gibi grip semptomları görüldüğü kaydedilirken sağlık görevlilerinin örnek toplamak üzere bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Sivil toplum lideri Cephorien Manzanza konuya ilişkin açıklamasında bölgedeki durumun oldukça endişe verdiği kaydedildi.

EN ÇOK KADIN VE ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Yerel bir epidemolog, hastalıktan en fazla etkilenenlerin kadın ve çocukların olduğunu kaydetti.

Sağlık ekipleri, hastalığın kaynağını araştırmak ve örnekler toplamak amacıyla bölgeye sevk edilirken, yerel sivil toplum lideri Cephorien Manzanza, durumun ciddi endişe yarattığını belirtti.

DSÖ HAREKETE GEÇTİ

Bölgedeki epidemologlar, salgından en fazla kadınların ve çocukların etkilendiğini vurgularken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) geçtiğimiz hafta konu hakkında bilgilendirildiği bildirildi. Salgının yayılmasını önlemek için uluslararası destek ve incelemeler sürüyor.

Yetkililer, halka hastalık belirtileri konusunda dikkatli olmaları ve koruyucu önlemler almaları çağrısında bulundu ve gerekmediği sürece dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

