DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması

DSÖ’den yapılan açıklamada, “Dünya genelinde 90 binden fazla maymun çiçeği virüsü vakası görüldü” denildi.

KAYNAK: AA
DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 90 binin üzerinde maymun çiçeği virüsü vakası görüldüğünü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, 2 hafta önce Kovid-19'un uzun vadeli yönetimine ilişkin kalıcı tavsiyeler yayımladıklarını ve bu virüsün küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini söyledi.

DSÖ'nün Kovid-19'a ilişkin verilere ulaşma imkanının azaldığını dile getiren Ghebreyesus, bazı ülkelerde salgından dolayı hastaneye yatış, yoğun bakıma kabul ve ölümlerle ilişkin raporların arttığını ifade etti.

Ghebreyesus, Kovid-19'un BA.2.86 ve EG.5.1 (Eris) gibi varyantlarının riskini değerlendirebilmek için ülkelerden gelecek raporların önemine işaret ederek, "Tüm ülkeleri hayat kurtarmak ve uzun süreli Kovid-19 yükünü önlemek için mevcut tavsiyeleri uygulamaya çağırıyoruz." dedi.

"156 ÖLÜM RAPOR EDİLDİ"

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili son duruma ilişkin de bilgi veren Ghebreyesus, "Şu ana kadar DSÖ'ye 114 ülkeden 90 binden fazla maymun çiçeği virüsü vakası ve bununla bağlantılı 156 ölüm rapor edildi. Ancak bazı ülkelerdeki eksik raporlama nedeniyle gerçek vaka ve ölüm sayısının daha yüksek olduğunu biliyoruz." dedi.

Özellikle Asya'da vaka sayısında son 2 ayda büyük artış olduğunu belirten Ghebreyesus, Afrika'dan da düzenli olarak vaka bildirimi almaya devam ettiklerini söyledi.

Ghebreyesus, "Kovid-19'da yaptığım gibi ülkelerin uzun vadede maymun çiçeği virüsünü yönetmelerini destekleyecek ve kalıcı öneriler konusunda bana tavsiyede bulunacak bir inceleme komitesi oluşturdum." diye konuştu.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic de "Geçen yıl Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 61 kişi yaşamını yitirmişti. Bu yıl da çok sıcak bir yaz dönemi yaşadık. Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle kaç kişi yaşamını yitirdi? Elinizde buna ilişkin veri var mı?" sorusuna, "Buna ilişkin veriler henüz elimizde yok. Bu yılki verilere ulaşmak için henüz erken." yanıtını verdi.

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