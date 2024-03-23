DSP Güngören belediye başkan adayı esnafa bir dokundu bin ah işitti

Kaynak: Haber Merkezi
DSP Güngören belediye başkan adayı esnafa bir dokundu bin ah işitti
DSP Güngören Belediye Başkan Adayı Samet Sarıaslan ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Her esnafın dert küpü olduğunu belirten Sarıaslan "Uçuk kira fiyatlarını esnafın en büyük derdi. İlk önceliğim kaçak oturan ve çalışan sığınmacılarla mücadele etmek" dedi.

Güngören'in Abdi İpekçi ve Soğanlı Caddesi'ndeki esnafları tek tek ziyaret eden DSP Güngören Belediye Başkan Adayı Samet Sarıaslan esnafın dert küpüne döndüğünü gözlemledi.

Esnafın belini yüksek kiraların büktüğünü belirten Sarıaslan "Dükkan kiraları olurunun çok üstünde seyrediyor. Ev kiralarında da durum farklı değil. Bu yerlerin boşalması halinde özellikle ilçemde kaçak olarak oturup kaçak olarak çalışan sığınmacılar hemen orayı kiralıyor. Haliyle 30 bin TL'den boşalan dükkan en az 40 bin TL'den tutuluyor" dedi.

Kaçak sığınmacıların sınır dışı edilmeleri halinde ev ve dükkan kiralarının düşüşe geçeceğini söyleyen Sarıaslan "Bunun en yakın takipçisi ben olacağım. İlçemde yaşayanların yaşam kalitesini düşürmeden yaşamlarını sürdürmeleri için elimden gelinin fazlasını yapacağım. Oluşacak işçi açığını da Güngören'de oturan kişilerle kapatıp ilçemdeki işsizlik oranını da düreceğim" diye konuştu.

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