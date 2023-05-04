DSP lideri ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Bu iktidara kefil olmayın altında kalırsınız

Cumhur İttifakı’na katılan DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksal ile gazeteci İsmail Saymaz arasında sert tartışma yaşandı. Canlı yayında yaşanan tartışmada Saymaz, Aksakal’a “Bakın yarın Kandil’den mektup gelirse elden ele dolaşır o mektup! 4 yıl önde Apo’dan mektup getirip onun kardeşini televizyona çıkaran bir iktidara bu kadar kefil olmayın altında kalırsınız” dedi.

DSP lideri ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Bu iktidara kefil olmayın altında kalırsınız

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayarak AKP listelerinden aday olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında çok sert tartışma yaşadı.

Sözcü TV canlı yayınında Saymaz, Aksakal’a Deniz Gezmiş ve Bülent Ecevit ile ilgili sözlerini hatırlatarak 'Bu cüretkar bir çıkış değil mi?' diye sorunca iki isim arasındaki tansiyon bir anda yükseldi. İsmail Saymaz’ın Deniz Gezmiş’in ağabeyinin “Kendisini temize çıkarmak adına Deniz Gezmiş’lerin Bülent Ecevit’lerin adını ağzına alıyor” sözleri sonrası Önder Aksakal’ın ‘Ben temize çıkarma ihtiyacı hissetmem kendimi ben kirli bir insan değilim’ ifadeleri cevap vermesi sonrası canlı yayında gerilim yaşandı.

İşte gazeteci İsmail Saymaz ile Önder Aksakal arasında yaşanan o tartışma:

İsmail Saymaz: Ben sizin AK Parti listelerinden girmenizi siyasi tercih olarak görürüm, girebilirsiniz bana göre bunu bir siyasi tercihtir. Siz peki bu girmenizi gerekçelendirmek için ‘Ecevit de olsaydı, Deniz Gezmiş de olsaydı Cumhur ittifakı’na oy verirdi’ demek çok cüretkar bir şey değil mi?

Önder Aksakal: Cüretkar değil. Nasıl adlandırırsınız bilmiyorum. Deniz Gezmiş de antiemperyalist bir siyasetçiydi ve bu milletin evladıydı. Bülent Ecevit de antiemperyalist bir siyasetçiydi. ABD’ye her dönemde karşı çıkmış insanlardı. Bugün bu iktidar ABD’ye karşı çıkıyorsa savunma sanayindeki gelişmeleri hayata geçiriyorsa o emperyal sistemin Türkiye üzerindeki hesaplarına karşı duruyorsa bu insanların görüşünde olanlar buraya destek verir diyorum ben buna!

İsmail Saymaz: Sayın Başkan vermezdi!

Önder Aksakal: Ne yapardı, PKK’ya mı destek verirdi.

"KANDİL'DEN MEKTUP GELİRSE, ALTINDA KALIRSINIZ"

İsmail Saymaz: AK Parti veriyor! Bakın yarın Kandil’den mektup gelirse elden ele dolaşır o mektup! 4 yıl önde Apo’dan mektup getirip onun kardeşini televizyona çıkaran bir iktidara bu kadar kefil olmayın altında kalırsınız! PKK ile kimin işbirliği yaptığını 4 yıl önce biz gördük.

Önder Aksakal: Sizinle konuşuruz o zaman, çağırırsınız ben yine konuşurum. Ben kimseye kefil olmuyorum. Ben olanı anlatıyorum.

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