Cumhur İttifakı ortağından ABD ve İsrail’e yaptırım çağrısı

Cumhur İttifakı ortağı DSP Genel Başkanı Aksakal, Mecliste, Gazze’ye yapılan saldırılar hakkında konuştu. Aksakal, İsrail ve ABD’ye karşı yaptırım önerdi.

Cumhur İttifakı ortağından ABD ve İsrail’e yaptırım çağrısı

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısında giren ve AKP listelerinden milletvekili seçilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis’te yaptığı açıklamada İsrail ve ABD’ye karşı yaptırım önerdi ve kentsel dönüşüm uygulamalarını eleştirdi.

Aksakal, mecliste yaptığı konuşmada, "Öncelikle terörün bir numaralı kurgulayıcısı, uygulayıcısı ve hamisi ABD ile İsrail'in topraklarımız üzerinde yararlanma hakkı bulunduğu tüm sözleşmelerin geçici olarak askıya alınması gereklidir." dedi.

AKP’DEN SESSİZLİK

AKP yönetimi bugüne kadar İsrail ve ABD hakkında herhangi bir yaptırım kararı almadı. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hamas’ın terör örgütü olmadığını” söylemesi ve 28 Ekim’de yaptığı mitingin ardından İsrail’e yönelik başka bir adım atılacağına dair açıklama da gelmedi.

“FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ORTADA YOK”

Önder Aksakal açıklamasında, Filistin Devlet Başkanı’nın ortalarda olmadığını belirterek, "Müslüman bir halka yapılan bu saldırıların ve katliamın Filistin Devleti tarafından önlenmeye çalışılması esasen makul olandır ancak Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ortalıkta pek gören de yok. Bu neyin planıdır, neyin hesabıdır? Düşünmek lazım." dedi.

"BU YÖNTEMLE ANCAK OLSA OLSA RANTSAL DÖNÜŞÜM OLUŞUR"

DSP Genel Başkanı Aksakal, İsrail Hamas konusunun ardından kentsel dönüşüm uygulamalarını eleştirdi.

Parlamentoda grubu bulunan partilerle 20'den az milletvekiline sahip partiler arasında ciddi bir hakkaniyetsiz uygulamalar silsilesinin bulunduğunu savunan Aksakal, bu nedenle kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili görüş ve eleştirilerini TBMM Genel Kurulunda ortaya koyamadığını dile getirdi.

Aksakal konuşmasında şunları kaydetti,

"Kentsel dönüşüm adı altında eski binaları yıkıp yerine yenisini yapmak sorunu kısa vadede belki çözmüş gibi görünebilir ancak yapıların da bir ömrü var. Dolayısıyla aynı zemin ortamında yapılacak ve daha da fazla katlara sahip binalarla yıllar sonra oluşabilecek bir depremde yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır. Kentsel dönüşüm denilen kavram esasen bu değildir. Bu yöntemle ancak olsa olsa rantsal dönüşüm oluşur. Dönüşümü henüz yerleşime açılmamış yörelerde, yeni yerleşim alanlarında, her türlü altyapı ihtiyaçları tamamlanmış, yer altında yeterli ebatlarda galeri sistemi içerisinde elektrik, su, telekomünikasyon, kanalizasyon hatları çekilmiş, yolları, kaldırımları tamamlanmış, güvenli zeminler üzerinde hazırlanacak konut ve iş yeri arsaları üretimiyle gerçekleştirmek zorunda olduğumuzun önemini dikkatinize sunmak isterim."

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Aksakal, artan konut ve iş yeri kiralarını yasa, kararname ve yönetmeliklerle sınırlamanın kalıcı bir yöntem olmadığını, inşaat maliyetlerini düşürecek tedbirler geliştirilmediği müddetçe kiraların inmesini beklemenin son derece yanlış olduğunu savundu.

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