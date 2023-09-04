Duayla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş için flaş karar

Oyuncu Cemal Toktaş'ın Subhaneke duasıyla dalga geçmişti. Toktaş'ın, TRT'de yayınlanan Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Duayla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş için flaş karar

Oyuncu Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve büyük tepki toplamıştı.

Toktaş, tepki çeken videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

TRT'de birçok dizi ve yapımda rol alan oyuncu Cemal Toktaş, ailesiyle birlikte duayla dalga geçtiği anları videoya aldı. Videoda ailesiyle birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği görülen Cemal Toktaş'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Toktaş'ın, Sübhaneke'nin tekerleme şeklini dillendirip "Sübhaneke sümsüm teke annem keçi babam teke" olarak söyleyerek alay etmesine ve sonunda haç işareti yapmasına tepki yağdı.

TRT’NİN OYUNCU KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Cemal Toktaş'ın skandal videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi.

oyuncu-cemal-toktas-islami-degerlere-saygisizlik-16290314-456-m.jpg

İlgili Haberler
TRT dizilerinde oynayan ünlü oyuncu dualarla dalga geçti
Öne Çıkanlar
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
TÜİK üretici enflasyonunu da açıkladı. İşte o rakamlar Ekonomi
TÜİK üretici enflasyonunu da açıkladı. İşte o rakamlar
Kurtağzı bitkisi ishali kesiyor Şifalı Bitkiler
Kurtağzı bitkisi ishali kesiyor
Emeklilere maaşa göre zam geliyor. Rakamlar ortaya çıkıyor Ekonomi
Emeklilere maaşa göre zam geliyor. Rakamlar ortaya çıkıyor
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı Ekonomi
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı
Sosyal medyanın ‘zehirli’ profilleri. İşte o kişileri tespit etmenin yöntemleri Yaşam
Sosyal medyanın ‘zehirli’ profilleri. İşte o kişileri tespit etmenin yöntemleri
MotoGP'de yürekleri ağza getiren kaza. Liderin üstünden motorla geçtiler Spor
MotoGP'de yürekleri ağza getiren kaza. Liderin üstünden motorla geçtiler
Tırın kör noktasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Güncel
Tırın kör noktasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti