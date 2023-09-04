Duayla dalga geçen oyuncu Cemal Toktaş için flaş karar

Oyuncu Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve büyük tepki toplamıştı.

Toktaş, tepki çeken videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

TRT'de birçok dizi ve yapımda rol alan oyuncu Cemal Toktaş, ailesiyle birlikte duayla dalga geçtiği anları videoya aldı. Videoda ailesiyle birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği görülen Cemal Toktaş'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Toktaş'ın, Sübhaneke'nin tekerleme şeklini dillendirip "Sübhaneke sümsüm teke annem keçi babam teke" olarak söyleyerek alay etmesine ve sonunda haç işareti yapmasına tepki yağdı.

TRT’NİN OYUNCU KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Cemal Toktaş'ın skandal videonun ardından Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi.