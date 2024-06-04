Duba üzerinde denizin ortasında mahsur kaldılar

Kaynak: İHA
Duba üzerinde denizin ortasında mahsur kaldılar

Yalova’da suyun üstündeki dubaların ipinin kopmasından dolayı 4 genç denizde dubaların üstünde mahsur kaldı. Denizdeki akıntı sonucu sürüklenen 4 genç ekipler tarafından kurtarıldı.

Yalova’nın Çiftlikköy sahilinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre suyun üzerinde bulunan dubanın ipleri kopması sonucu, üzerinde 4 genç kişinin bulunduğu duba akıntıyla birlikte denizde sürüklenmeye başladı.

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Marmara Denizi’nde mahsur kalan gençlerin ihbarı üzerine olay yerinde Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizin ortasında bağırarak da yardım isteyen gençler Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla kurtarılarak karaya çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu edinilen bilgiler arasında.

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