Dubai çikolatasını tahtından etmeye geliyor! Yeni trend Melek saçlı çikolata

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dubai çikolatasını tahtından etmeye geliyor! Yeni trend Melek saçlı çikolata

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir yemek trendi ortaya çıkıyor. Dubai çikolatasından sonra Melek saçlı çikolata TikTok’ta gündem olmaya başladı.

"Melek saçlı çikolata", pembe rengi ve pişmaniyeli dolgusu ile Dubai çikolatasına rakip oldu.

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İÇİNDEKİ PİŞMANİYE SAÇ TELLERİNİ ANDIRIYOR

Melek saçlı çikolatanın içerisinde pişmaniye, fıstık kreması, vanilya, nar ve ahududu aromaları bulunuyor. Görüntüsüyle saç tellerini andırıyor.

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FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Sosyal medya platformlarında popüler olan Melek saçlı çikolatanın görüntüsü güzel görünse de fiyatı cep yakıyor. Bir kalıbı 19 euro yaklaşık 727 TL. Kargo ve nakliye masrafları da eklenince 1.148 TL kadar çıkıyor.

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