Dubai'de Uber'den helikopter çağırıp uçmak 5 bin lira. Birileri bizi burada soyuyor demek ki

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Dubai'de Uber'den helikopter çağırıp uçmak 5 bin lira. Birileri bizi burada soyuyor demek ki
Dünyanın en seçkin tatil yerlerinden biri olan Dubai’de Uber uygulamasından helikopter kiralamak isteyenler 600 BAE dinarı yani yaklaşık 5 bin TL ödüyor. Dar gelirli bir ailenin ay başını zor getirdiği ülkemizde ise özel şirketlerden benzer hizmeti almak yaklaşık 2 bin 500 (Yaklaşık 83 bin lira) tutuyor.

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en gözde tatil yerleri arasında. Burada hem modern hem de geleneksel birçok yer bulunabiliyor. Dubai, alışveriş, eğlence, kültür, spor ve macera gibi pek çok seçenek sunuyor.

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Dünyanın en popüler turizm şehirlerinden olan ve Türk turistlerin de sıkça ziyaret ettiği Dubai’de Uber, helikopter turu hizmeti sunuyor. Bu hizmete özellikle yabancı turistler yoğun talep gösteriyor.

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TURİSTLER DUBAİ’DE 5 BİN TL ÖDÜYOR

Dubai’de helikopterle Burj-al-Arab ve Atlantis gibi ünlü yerleri görmek isteyenler, 12 dakikalık bir uçuş için kişi başına 600 BAE dinarı yani yaklaşık 5 bin TL öderken, uçuş süresi uzadıkça fiyatlar da artabiliyor.

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Türkiye’de ise durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Yüksek enflasyon nedeniyle tüm ürünlere zam üstüne zam yağıyor. Temel gıdalardan ilaç fiyatlarına da kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün artıkça artıyor. Zamlar karşısında beli bükülen vatandaşların değil yurt dışında yurt içinde bile tatil yapması artık hayalden öteye geçemiyor.

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TÜRKİYE’DE İŞ İNSANLARI VE ŞİRKETLER KİRALIYOR

Helikopter kiralamak ise ülkemizde hızlı bir şekilde kalkış yapılması gereken durumlarda, şehir içi trafikten kaçınmak için hava taksi olarak veya şehir turlarında kullanılmak için helikopterin belli bir süreliğine kiralanması için iş insanları ve şirketler tarafından tercih ediliyor.

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DUDAK UÇAKLATAN FİYATLAR

Türkiye’de helikopter kiralama ücretleri ise Dubai ile arasındaki büyük farklar söz konusu. Turistlerin Dubai’de düşük bedelle rahatlıkla kullanabildiği helikopter hizmetini Türkiye’de almak dudak uçuklatan fiyatlar ödemek gerekiyor.

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2 BİN 500 EURO’DAN BAŞLIYOR

Türkiye’de helikopter kiralama ücretleri, kişi sayısı, istenilen uçuşa, kalkış ve varış noktasına, havada kalma süresine, 3 bin euro ile 6 bin euro arasında değişiyor. 30 dakikalık helikopter turunun İstanbul’da fiyatı ise 2 bin 500 euro ile VIP koltuk düzeni (4 koltuk) – 2 bin 750 euro arasında değişiklik gösteriyor.

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