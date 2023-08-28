Dubaili şirket Kocaeli’nin dev limanına talip oldu

Dubai merkezli DP World, Türkiye’deki ikinci liman yatırımını yapmak üzere Evyapport Limanı’nı satın almak için harekete geçti. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2004 yılında kurulan Evyapport Limanı, Türkiye'nin en büyük dördüncü özel limanı.

Halihazırda Yarımca Limanı'nı elinde bulunduran DP World, satışın tamamlanmasıyla Türkiye'deki ikinci limanını satın almış olacak. Rekabet Kurumu DP World’ün Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş.'nin belirli hisselerini ve tek kontrolünü devralacağını duyurdu.

Kurumun web sitesinde bulunan "Bildirilen Birleşme Devralmalar" sekmesindeki bildirimde "Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş.’nin belirli hisseleri ve tek kontrolünün DP World Limited’in yüzde yüz iştiraki DP World FZE tarafından devralınmasına ilişkin" ifadesine yer verildi.

FİLİPİNLİ ŞİRKET YÜZDE 65'İNİ SATIN ALMIŞTI

2017'de Güneydoğu Asya’nın en önemli liman işletmecilerinden biri olan Filipinler merkezli International Conainer Terminal Services (ICTSI), Evyapport’un yüzde 65’ini satın almıştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2004 yılında kurulan ve yıllık 855 bin TEU konteyner kapasitesiyle Türkiye'nin dördüncü büyük özel limanı olan Evyapport, aynı zamanda, 1 milyon 120 bin ton sıvı yük ve 500 bin ton genel yük elleçleme hizmeti veriyor. Liman, 265 bin metrekarelik alanda 1.171 metrelik yanaşma yeri ve 18.5 metrelik su derinliğine sahip.

DUBAİLİ ŞİRKETİN TÜRKİYE'DEKİ İKİNCİ LİMANI OLACAK

Öte yandan Dubai merkezli DP World, dünyanın önde gelen liman işletmecileri arasında yer alıyor. i. 73’ten fazla ülkede 300’ün üzerinde işletmesi ve yaklaşık 106 bin çalışanı bulunan şirket, Türkiye’de daha önce Yarımca Limanı’nı Erdemir’den satın almıştı. Yarımca Limanı, Evyapport Limanı’na kuş uçuşu 4 km mesafede bulunuyor.