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Katar'da maç izlediler, Dubai'de içtiler. Alkol yasağını böyle deldiler

Dünyanın çok yerinden Katar'a giden futbolseverlerin içki yasağından sonra Dubai'ye geçtiği, otelleri, barları doldurduğu belirtildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 23:05
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Katar'ın içki yasağı Dubai'ye böyle köşeyi döndürdü

Katar'da maç izlediler, Dubai'de içtiler. Alkol yasağını böyle deldiler
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Amerikan Wall Street Journal Gazetesi "Dünya Kupası'nın kazananı Dubai" başlığıyla şu haberi verdi.
"Birleşik Arap Emirlikleri'nin Orta Doğu'daki başkenti FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıyor, ancak Dubai hâlâ bölgeye gelen turist akınının meyvelerini topluyor; barları cıvıl cıvıl ve otelleri futbolseverlerle dolup taşıyor. 

Komşu Katar, destansı bir kültür çatışması ve etkinliği yürütmenin lojistiği ile boğuşurken , nispeten daha liberal olan bu şehir devleti, bir biraya kolay erişim, daha ucuz konaklama ve Batı turizmine daha alışkın bir ortam isteyen destekçilerle çalkalanıyor. "

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