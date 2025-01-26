Dudağında ve kafasındaki şişlikler dikkat çekti! İrem Derici hastalığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dudağında ve kafasındaki şişlikler dikkat çekti! İrem Derici hastalığını açıkladı

Adana konserinde yaşadığı talihsiz kazanın ardından hastalığını açıklayan şarkıcı İrem Derici, uyurgezerlik sorunu yaşadığını ve tedavi sürecine başlayacağını bildirdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Adana konserinde yaşadığı talihsiz kazanın ardından hastalığını açıkladı. Uyurgezerlik sorunu yaşadığını belirten Derici, tedavi sürecine başlayacağını duyurdu.

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İrem Derici geçtiğimiz günlerde Adana konserinde talihsiz bir kaza geçirdi. Uyurgezerlik problemi nedeniyle gece uykusunda duvara çarpan ve kafa travması yaşayan şarkıcı durumu şu sözlerle anlattı:

“Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum.''

''Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler.”

Ancak uyurgezerlik sorununun üzerine eğileceğini söyleyen sanatçı, “Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım.”

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