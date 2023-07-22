Dudak dolgusu nedir nasıl yapılır? Dudak dolgusu sonrası nelere dikkat edilir?

Estetik son yıllarda en çok konuşulan ve rehavet gören konulardan biri. En çok tercih edilen estetik seçeneklerinden biri de dudak dolgusu. Peki, dudak dolgusu nedir nasıl yapılır? Dudak dolgusu sonrası nelere dikkat ediliri?

Dudak dolgusu işlemine başlamadan önce, bu alanda uzmanlaşmış deneyimli bir hekime başvurmak önemlidir.

DUDAK DOLGUSU NEDİR NASIL YAPILIR?

Dudak dolgusu uygulama günü, doktorunuz size uygulamadan önce bazı talimatlar verebilir. Bu talimatları dikkatlice takip etmek, işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemlidir. Genellikle, dudak üzerinde lokal anestezi uygulanarak işlem sırasında oluşabilecek rahatsızlıklar en aza indirilir. Anestezi sonrası dudak bölgesine dolgu maddesi enjekte edilir.

Dudak dolgusu işlemi, önceden belirlenen bölgelere ince iğneler veya kanüller aracılığıyla dolgu maddesinin enjekte edilmesiyle gerçekleşir. Dolgu maddesi olarak genellikle hiyalüronik asit kullanılır, çünkü bu madde ciltte doğal olarak bulunan bir yapıdır ve güvenilir sonuçlar sağlar. Dolgu maddesi, dudaklarınıza hacim ve dolgunluk kazandırırken, aynı zamanda ince çizgileri ve kırışıklıkları da azaltabilir.

DUDAK DOLGUSU SONRASI NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Dudak dolgusu işlemi genellikle hızlı ve nispeten acısızdır. Ancak, işlem sonrasında bazı belirtiler görülebilir. Hafif şişlik, kızarıklık ve hassasiyet normal kabul edilir. Doktorunuz işlem sonrası bakım ve dikkat etmeniz gerekenler hakkında size bilgi verecektir. Ayrıca, olası komplikasyonlar ve riskler konusunda da sizi bilgilendirecektir. Genellikle dudak bölgesini çok sıcak veya soğuk sıcaklıkta maruz bırakmamak, dudak kıvrımlarınızı sık sık yalamamak ve ağzınızı genişçe açmaktan kaçınmak işlem sonrası önerilenler arasındadır.

Dudak dolgusu işlemi, genellikle 15-30 dakika arasında süren hızlı ve etkili bir uygulamadır. İşlem sonrasında hemen günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. Ancak, dudaklarınızda hafif bir şişlik veya kızarıklık olabilir, ancak bu geçici bir durumdur ve birkaç gün içinde normale dönecektir.

Dudak dolgusu işleminde kullanılan hiyalüronik asit dolguları, doğal yollarla zamanla vücutta emilir ve etkileri azalır. Dolgunuzun kalıcılık süresi, dolgu maddesinin cinsine ve kişisel metabolizmanıza bağlı olarak değişebilir. Genellikle dolgunun etkisi 6 ay ila 1 yıl arasında devam eder. Dolgunuzun etkisinin azalmaya başladığını fark ettiğinizde, düzenli kontroller için doktorunuza danışarak dolgunuzu tazeleyebilirsiniz.