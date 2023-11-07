Dudak dolgusu yaptıran genç kıza babasının verdiği tepki gündem oldu

Bir genç kız yaptırdığı dudak dolgusuna babasının verdiği tepkiyi kayda aldı. Babasının "İstersen arkanı dön, iğrenç duruyor. Görmesem de hissediyorum iğrençliği" cevabı gündem oldu.