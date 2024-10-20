Düdüklü tencere bomba gibi patladı! Mutfak kullanılmaz hale geldi

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın başına gelen talihsiz olay, mutfakta yaşanabilecek kazaların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan videoya göre bir kişi yemek hazırlıkları esnasında tencerenin patlaması ile büyük şok yaşadı.

Olayın etkisiyle mutfak adeta harabeye dönerken, şans eseri kimsenin yara almadığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kişinin mutfakta yemek yaparken aniden düdüklü tenceresinin patladığı görüldü.

Patlama sonucu mutfak dolapları, duvarlar ve tavana kadar yayılan yemek parçalarıyla kaplandı. Ev sahibi olayın hemen ardından komşularından yardım istedi.

Olay yerinde yapılan incelemelere göre, patlamanın düdüklü tencerenin içerisindeki yüksek basınçtan kaynaklandığı tespit edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mutfakta ciddi maddi hasar meydana geldi. Özellikle mutfak dolapları, fayanslar ve bazı elektrikli ev aletleri kullanılamaz hâle geldi. Evi görenler, mutfağın içler acısı hâli karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Ocağın üstündeki düdüklü tencere adeta bir bomba gibi patladı.

Mutfakta yaşanan bu talihsiz olay üzerine uzmanlar da düdüklü tencere kullanımı hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle düdüklü tencerelerin kullanım kılavuzlarına uygun şekilde kullanılması gerektiği, tencerenin hava deliğinin tıkalı olup olmadığının kontrol edilmesi ve basınç tamamen düşmeden açılmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, eski veya hasar görmüş tencerelerin mutlaka yenilenmesi gerektiği belirtildi.

Komşular yetişin mutfağın hali kafamın içiyle birebir hale geldi notu ile paylaşılan video sosyal medyada çok fazla kullanıcı tarafından paylaşıldı.



Özellikle kadınların kabusu haline gelen düdüklü tencereler ile ilgili uzmanlar uyarılarda bulunsa da zaman zaman meydana gelen bu tür olaylar düdüklü tencere kullanımında korku sebebi oluyor.