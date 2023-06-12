Düğün dönüşü facia: 10 ölü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü facia: 10 ölü

AA'nın haberine göre, Avustralya basınının emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinde, düğünden dönenleri taşıyan bir otobüs, dönel kavşakta kaza yaptı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydeden yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

39 yolcunun bulunduğu otobüsün sürücüsünün de yaralı olduğunu aktaran yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Söz konusu kaza Avustralya'da uzun yıllardır yaşanan ölümcül kaza olarak kayda geçti.

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