Düğün hazırlığı yapıyordu. Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Adana’da sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, motosikleti ile seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Düğün hazırlığı yapıyordu. Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Adana’nın Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan caddesinde 16.00 sıralarında, motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Burak Can Taşan, motosikletiyle yola çıkan köpeğe çarpması sonucu kontrolden çıkarak yola savruldu.

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Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kendisi gibi motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni kız arkadaşının motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Kazada hayatını kaybeden motosikletçi Burak Can Taşan'ın 3 Temmuz'da kız arkadaşı motosikletçi sosyal medya fenomeni Yaren Kara'ya evlilik teklifi yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi.

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