Hayatını kaybeden fenomen Ayşenur Parlak'ın eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı

Dördüncü evre kolon kanseriyle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, önceki gün hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olan Parlak'ın eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden fenomen Ayşenur Parlak'ın eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı

12 yaşından beri kanserle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, önceki gün yaşama veda etti. Kansere karşı verdiği mücadele ile yüzbinlerce takipçisine örnek olan Parlak'ın ölüm haberini eşi Savaş Parlak verdi.

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'BU BİLDİRİMİ ATMAMAK İÇİN ÇOK DUA ETTİM'

Sosyal medya hesabından eşi Ayşenur'un fotoğrafını yayınlayan Parlak, şu mesajı yazdı:

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"Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim, keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan, dua eden seven herkesten Allah razı olsun."

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'TEK TESELLİM, BEN YEMİNİMİ TUTTUM'

"Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim, ben yeminimi tuttum; hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, ölüm bizi ayırana dek..."

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'SEN BENİM CENNETİMSİN'

Kanserle mücadelesiyle hafızalara kazınan Ayşenur Parlak'tan geriye ise eşi Savaş için yazdığı şu son satırlar kaldı:

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"Hayatımda verdiğim en doğru karardı seni sevmek. Dönüp baktığımda mutlu anılardan başka bir şey hatırlamamak bunun en büyük kanıtı. Doğum günlerinin 13 tanesinde yanında olabildiğime şükretme 13 tanesine daha şahit olmanın hayaliyle iyi ki doğdun benim güzel adamım. Sen benim bu dünyadaki cennetimsin."

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