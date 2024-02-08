Düğün konvoyunda havaya ateş açtı tutuklandı

Kaynak: DHA
Düğün konvoyunda havaya ateş açtı tutuklandı
Düğün konvoyunda yolu kapatıp, tabancayla ateş açtı. O anları da sosyal medyadan yayınlayınca karşısında polisleri buldu. Şüpheli tutuklandı. Konvoydaki araçlara 19 bin lira ceza kesildi.

Görüntü Mersin'den...Yine bir düğün konvoyu yine bir havaya ateş açma olayı... Mersin'de düğün konvoyunu durdurup, yol kapattılar. Bir de yetmiyormuş gibi havaya ateş açtılar. O anlırın görüntüsü sosyal medyada paylaşılması üzerine polisler harekete geçti. 33 yaşındaki İ.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'deki olay, Yenişehir ilçesi 33’üncü Caddede yaşandı. Düğün konvoyundaki araçlardaki sürücüler otomobillerini durdurup, caddeyi trafiğe kapattı. Trafiği durduranlardan biri, tabancasını çekerek, peş peşe ateşledi. Bu anlarda cep telefon kameraları da kayıttaydı. Çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca, polislerin radarına takıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yapılan İnceleme sonucu İ.Ç adlı kişi tabancayla yakalanarak, gözaltına alındı. Ekipler ayrıca, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 TL ceza uyguladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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