Düğün konvoyunda korna kavgası

Kaynak: İHA
Düğün konvoyunda korna kavgası

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup kornaya basarak ilerlemeye başlayınca kendisini uyaran mahalle sakinleriyle kavga etti. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar dakikalarca ayırılamadı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde düğün nedeniyle konvoy yapan bir grup korna çalarak cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Çocuklarının uyuduğunu söyleyen bir mahalle sakiniyle düğün konvoyundaki araç sürücüleri arasında tartışma yaşandı.

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Dakikalar süren tartışmalar sonucunda olay kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri korna çalan servis minibüsüne saldırdı. Camlara taş atan tekme ve yumruklarla saldıran gruba konvoydaki araç sürücüleri de karışık verince ortalık karıştı.

İki grup birbirine tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı. çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı grup dakikalarca kavgaya devam etti. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, görüntülerde şahısların birbirine dakikalarca saldırdığı görüldü.

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İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Grup polislerin müdahalesi sonucunda zorlukla ayrıldı.

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