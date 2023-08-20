Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açana 2 bin 864 TL ceza

Bartın’da düğün konvoyunda E.Ö.'nün (20), pompalı tüfekle havaya ateş açan kişiye 2 bin 864 TL para cezası kesildi.

KAYNAK: DHA
Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açana 2 bin 864 TL ceza

Olay, dün akşam saatlerinde Bartın-Karabük kara yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Kurtköy yönüne giden düğün konvoyundaki 74 BS 476 plakalı otomobilin sürücüsünün yanında oturan EÖ., aracın camından pompalı tüfekle havaya rastgele 3 el ateş açtı. O anlar yoldan geçen başka bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri, E.Ö.'yü gözaltına aldı. E.Ö.'ye 2 bin 864 lira idari para cezası kesilirken, hakkında genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatıldı.

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