Düğün konvoyundaki maganda otomobilden rastgele ateş açtı

Bartın’da düğün konvoyunda bir kişi tabanca ile havaya ateş açarken, araçta bulunan bir başka kişinin ise bu durumu görüntülediği anlar, olay yerinden geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Düğün konvoyundaki maganda otomobilden rastgele ateş açtı

DHA'nın haberine göre; görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, dün akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi.

5 el ateş edildi

İddiaya göre, Kurtköy istikametine seyir halindeki düğün konvoyunun en arkasında bulunan 74 DA 677 plakalı otomobilin içinden kolunu çıkartan kimliği belirsiz bir kişi havaya rastgele 5 el ateş etti. O anda otomobilin içindeki bir başka kişinin ise cep telefonuyla video çektiği görüldü. Otomobilden havaya ateş edilmesi yoldan geçen otomobildeki bir başka kişi tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

Jandarma soruşturma başlattı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla jandarma ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma, plakası tespit edilen otomobilin sahibine ulaşarak şüpheliyi sorgulamak üzere karakola çağırdı. Şüphelinin ifadesine başvurulduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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