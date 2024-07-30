Düğün salonunda bıçaklı kavga: 3 yaralı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Karakoçan ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, düğünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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