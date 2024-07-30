Polis memurunun karıştığı kavga can pazarına dönüştü. 3 ölü 2 yaralı

Yeşilyurt ilçesinde bir polis memurunun da karıştığı silahlı kavgada 3 kişi öldüğü 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 12.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir işyerinde akrabalar arasında tartışma çıktı.

İşyeri sahibinin oğlu olduğu belirtilen polis memuru M.B.'nin de karıştığı olayda tartışma kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu 3'ü bayan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek bilgi aldı. Kavga sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Ç., Gülhan B., Şeref Ç. yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybeden Gülhan B.'nin polis memuru M.B.'nin annesi olduğu öğrenilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Ç. ile Kadriye Ç.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kavgaya karışan polis memuru olay sonrası teslim olurken bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.