Düğün salonunda eski sevgili terörü. Önce eski sevgilisini sonra kendini vurdu

Sultanbeyli ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda saat 23.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, iddiaya göre davetlisi olduğu düğüne giden Ahmet Taşan, düğün esnasında halay çeken eski sevgilisi Kader T.'yi silahla vurdu. Kader T., kendisine isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanırken Ahmet Taşan, saldırıdan sonra kafasına sıkarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Kader T, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilirken, saldırgan Ahmet Taşan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerden sonra hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.