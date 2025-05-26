Düğün salonunda taş kemer devrildi! Doktor öldü, karısı ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Düğün salonunda taş kemer devrildi! Doktor öldü, karısı ağır yaralandı

İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen bir etkinlik sırasında düğün salonunun kapısındaki dekoratif taş kemerin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan doktor yaşamını yitirdi, eşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda gerçekleşti. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu’nun kahvaltı etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrasında düğün salonundan çıkmak üzere oldukları sırada, çıkış kapısında bulunan dekoratif taş kemer üzerine devrildi. Baltacı çifti, düşen beton parçalarının arasında kaldı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktor Mehmet Fatih Baltacı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Güler Baltacı’nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Düğün salonu işletmecisi N.C. (50) gözaltına alındı.

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