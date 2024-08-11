Düğün yerinde cinayet! Baba öldü oğlu yaralandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Düğün yerinde cinayet! Baba öldü oğlu yaralandı

Tekirdağ'da düğün nedeni ile kapatılan sokaktan araçları ile geçmek isteyen baba ve oğul ile düğün sahipleri arasında kavga çıktı. Baba olay yerinde bıçaklanarak hayatını kaybederken oğul ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde Özcan Özkan ve oğlu Ada Özkan, iddiaya göre düğün nedeniyle kapatılan sokaktan araçlarıyla geçmek istedi.

Düğün sahipleri ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba ve oğul bıçakla yaralandı.

Babasını araçla hastaneye götürmek isteyen oğul, olay yerinde baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Özcan Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğul Ada Özkan da sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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